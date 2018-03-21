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بالفيديو.. طلاب ابتدائي يحتفلون بعيد الأم بالرقص على أغنية ” لأ لأ “

بالفيديو.. طلاب ابتدائي يحتفلون بعيد الأم بالرقص على أغنية ” لأ لأ “
القاهرة(صدى):

رصد رجل مصري مقطع فيديو لطلاب إحدى المدارس في مصر يحتفلون بعيد الأم على الأغنية الشعبية ” لأ لأ ” .

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” الطلاب بإحدى المدارس الابتدائية وهم يحتفلون بعيد الأم بالرقص على أغنية ” لأ لأ ” وموسيقى المهرجانات ، ما اثار غضب المتابعين مؤكدين ان أحتفالت عيد الأم تكون لتكريمها بتشغيل بعض الأغاني الخاصة بالأم وليس الرقص على المهرجانات .

الاطفال بترقص ع لا لا

ده فيديو لحفلة عيد ام في مدرسة ابتدائية على انغام المهرجانات و اغنية لأ لأ و الاطفال بترقص

Posted by ‎شاهد بدون حذف‎ on Wednesday, March 21, 2018


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