بالفيديو.. طلاب ابتدائي يحتفلون بعيد الأم بالرقص على أغنية ” لأ لأ “

القاهرة(صدى):

رصد رجل مصري مقطع فيديو لطلاب إحدى المدارس في مصر يحتفلون بعيد الأم على الأغنية الشعبية ” لأ لأ ” .

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” الطلاب بإحدى المدارس الابتدائية وهم يحتفلون بعيد الأم بالرقص على أغنية ” لأ لأ ” وموسيقى المهرجانات ، ما اثار غضب المتابعين مؤكدين ان أحتفالت عيد الأم تكون لتكريمها بتشغيل بعض الأغاني الخاصة بالأم وليس الرقص على المهرجانات .