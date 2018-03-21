بالفيديو.. طلاب ابتدائي يحتفلون بعيد الأم بالرقص على أغنية ” لأ لأ “
رصد رجل مصري مقطع فيديو لطلاب إحدى المدارس في مصر يحتفلون بعيد الأم على الأغنية الشعبية ” لأ لأ ” .
وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” الطلاب بإحدى المدارس الابتدائية وهم يحتفلون بعيد الأم بالرقص على أغنية ” لأ لأ ” وموسيقى المهرجانات ، ما اثار غضب المتابعين مؤكدين ان أحتفالت عيد الأم تكون لتكريمها بتشغيل بعض الأغاني الخاصة بالأم وليس الرقص على المهرجانات .
ده فيديو لحفلة عيد ام في مدرسة ابتدائية على انغام المهرجانات و اغنية لأ لأ و الاطفال بترقص
Posted by شاهد بدون حذف on Wednesday, March 21, 2018
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