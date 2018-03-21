بالصور.. ميتسوبيشي تقدم نسخة جديدة من L200 بلون برتقالي مثير

لندن(صدى):

قدمت ميتسوبيشي نسخة جديدة من L200 في بريطانيا ، وتسمى L200 Barbarian SVP II ، وهو الموديل الثاني الذي يتم إنتاجه من قبل قسم مشاريع المركبات الخاصة. ويقدم الموديل الجديد استناداً إلى نجاح إصدار SVP الأصلي ، وتتميز L200 Barbarian SVP II الجديدة بألوان نابضة بالحياة مزدوجة على جسم السيارة ، بالإضافة إلى تصميم خاص بالموديل من الداخل والخارج.

وتريد شركة ميتسوبيشي بريطانيا تقديم 250 نموذجا فقط من SVP II ، حيث يأتي نصفها باللون الأسود الماسي اللامع والنصف الآخر باللون الرمادي الأطلسي المعدني. وكلاهما يتميز بتفاصيل برتقالية لتحقيق تناقض مثير، مما يسمح للمشترين بمعرفة أن L200 التي ينظرون اليها أكثر حصرية من النسخ العادية.

كما تم تزويد السيارة بالعجلات 17 بوصة ذات اللون الأسود والبرتقالي المخصص مع إطارات لجميع التضاريس ، وأقواس العجلات العدوانية ، فضلاً عن شبك SVP الجديد وقضبان السقف. كما ستأتي السيارة بحلقات حول مصابيح الضباب ، وحواف لوحدات الإضاءة الأمامية والخلفية ، ولمسات أخرى علي جسم السيارة باللون البرتقالي. كما تتضمن قائمة طويلة من الميزات القياسية مثل إضاءة الصندوق الخلفي ووجود باب خلفي مدعوم بزنبرك مع نظام امتصاص لفتح ناعم للباب.

ويستمر نظام الألوان الخاص بالداخل ، بما في ذلك المقاعد الجلدية بلمسات برتقالية تشبه الجلد المدبوغ وخياطة وشعارات “SVP” مختلفة حول المقصورة. كما تأتي الطاقة للسيارة من محرك التيربوديزل الذي يعمل بقوة 177 حصاناً سعة 2.4 لتر والمرتبط بنظام Super Select 4WD ، مع ناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي من خمس سرعات مع مبدلات على عجلة القيادة.

وتتوفر سيارة ميتسوبيشي L200 Barbarian SVP II الجديدة الآن في المملكة المتحدة ، وتبدأ الأسعار من 29.830 جنيها إسترلينيا (41.880 دولارا أمريكيا بأسعار الصرف الحالية).