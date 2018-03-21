بالصور .. أحلام تكشف عن سعر الجمبسوت الأسود الذي أثار الجدل

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” ، أثناء ظهورها في أحدث حلقات برنامج The voice بموسمه الرابع.

حيث ظهرت أحلام بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت أسود من دار Bottega Veneta وبلغ سعره 4,180 دولارًا أمريكي، وجاء التصميم مزينًا بحزام جلد لامع، ونسقت معه توب أسود وتزينت بقلادة من علامة Cartier.

واعتمدت في التصفيف على الشعر المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجًا متناسقًا مع إطلالتها الأنيقة.