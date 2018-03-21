خلال لقائه ولي العهد.. ترامب يؤكد: أتطلع لاستقبال خادم الحرمين

واشنطن(صدى):

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، خطر إيران ومليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.

وأوضح المتحدث في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن سمو ولي العهد والرئيس ترامب اتفاقا على ضرورة التوصل لحل سياسي في اليمن، وكذلك ضرورة تخفيف المعاناة في اليمن.

كما أشار إلى أن ” ترامب ” أعلن عن تطلعه لاستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” في واشنطن.