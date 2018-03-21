” النهدي الطبية ” تعلن وظائف شاغرة بعدد من التخصصات

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة النهدي الطبيّة، مجموعة من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للمواطنين، لحمَلة شهادة الدبلوم فأعلى بعدد من التخصصات ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والصيدليات التابعة لها في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وخميس مشيط .

وأشارت الشركة ، إلى أن الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

– منسق عروض عدد (وظيفتين).

– منسق الصيانة.

ولفتت الشركة ، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي، وذلك بدءًا من 20 مارس الجاري، وحتى 1 أبريل المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول ( هنا ) .