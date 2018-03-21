أمين الشمالية يلتقي مدير عام السجون

سعيد العجل(صدى):

استقبل أمين منطقة الحدود الشمالية م/عبدالمنعم بن محمود الراشد اليوم بمكتبة مدير عام السجون بالمملكة اللواء محمد بن علي الأسمري والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً ورحب سعادته بهذه الزياره متمنيا له التوفيق.

وتضمن اللقاء مناقشة المتطلبات اللازمة للسجون بمدينة طريف والاتفاق على الإجراءات اللازمة لتحقيقها.

وأشاد اللواء بما شاهده من تطور في المنطقة من خلال جولاته التي شملت عرعر ورفحاء وطريف.

وأكد أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا وجود رؤية ثابته ونظره شاملة يقودها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة يحفظه الله.