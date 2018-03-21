السوق المالية توافق على طرح وحدات ” بنيان ريت ” طرحا عاما

عادل الحربي(صدى):

وافقت هيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء، على طلب شركة ” السعودي الفرنسي كابيتال ” بطرح وتسجيل وإدراج وحدات ” صندوق بنيان ريت ” في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحًا عامًا.

وأوضحت أنه يمكن الحصول على شروط وأحكام ” صندوق بنيان ريت ” في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

كما أشارت إلى أنه لا يجب النظر إلى موافقتها على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.