بالصور.. ضبط باعة أعلاف مخالفين في مكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، من ضبط عددًا من باعة الأعلاف والحليب المخالفين، خلال حملتها على المنطقة الواقعة على طريق الليث، وذلك بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة.

حيث أوضح المهندس ممدوح عراقي، رئيس بلدية الشوقية الفرعية، أن الحملة تهدف إلى القضاء على مخالفي الاشتراطات البلدية في الموقع، وإزالة جميع حظائر الإبل.

ومن جانبها، حذرت الأمانة المواطنين والمقيمين، بعدم الشراء من الباعة الجائلين الذين لا تتوافر لديهم الاشتراطات الصحية والبلدية، مطالبة إياهم بإبلاغها على الفور في حالة رصد ملاحظات عبر هاتف البلاغات (940)، مشيرة لأنها ستكون محل الاهتمام منها.