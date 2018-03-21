78 كفيفا زارو معرض كتاب الرياض ضمن خدمات ” كفيف “

تركية البدر(صدى):

تعمل جمعية المكفوفين ” كفيفك ” على إيصال المكفوفين من منازلهم إلى معرض الرياض الدولي للكتاب، وتعيدهم إلى منازلهم بعد خروجهم من المعرض، وتعد هذه الخدمة الجديدة مقدمة للراغبين في زيارة المعرض من المكفوفين، واستفاد منها حتى الآن أكثر من ٧٠ كفيفاً.

وقال المشرف على جناح الجمعية في المعرض فيصل الرشيد: ” عدد المستفيدين حتى هذه اللحظة بلغ ٧٨ مستفيدا من خدمات الجمعية، والتي تقدم لكل المكفوفين في المملكة، بزيادة مقارنة بالعام الماضي والذي استفاد من الخدمة ١٢٠ مستفيداً في كل أيام المعرض ” .

وكشف الرشيد عن نيتهم العام القادم بتوفير كتب بلغة (برايل) بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام، مؤكداً أنهم قد وقعوا بالفعل اتفاقيات مع بعض الكتاب لطرح مؤلفاتهم السنة القادمة.

وأوضح الرشيد أن الجمعية بالتعاون مع المتطوعين تستقبل أي كفيف من بوابة المعرض، ويرافقه المتطوع في حولة على أجنحة المعرض، ويقرأ لهم بعض الكتب التي يختارونها لهم، وأغلفة الكتب في الدور المختلفة، ويتجول بهم في ورش العمل والمحاضرات والفعاليات الثقافية إذ أرادوا.

وأكد أن أي مكفوف يستطيع التسجيل في خدمة الإيصال من دون تفرقة، وسيحصل على خدمة الذهاب والإياب من المعرض، مع الانتظار حتى انتهاء الكفيف من زيارته للمعرض. يذكر بأن جمعية المكفوفين تقدم خدماتها من خلال متطوعين حصلوا على شهادات متخصصة في التعامل مع المكفوفين، فيما يقدم المعرض بعض أدوات المكفوفين مثل كتابات بلغة (برايل) وألعاب خاصة بالمكفوفين.