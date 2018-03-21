3 عناصر في المكياج لا يمكنك الاستغناء عنها

متابعات(صدى):

قالت خبيرة في المكياج والموضة ، أنه بعض النساء تحرصن على شراء ووضع مساحيق التجميل، والبعض الآخر لا يفضل الاقتراب منها، وبينهم من تكتفي بالضروري فقط.

واليوم سنوضح لكِ 3 عناصر ساحرة في المكياج تعطيكِ إطلالة نضرة:

– الكونسلير:

الاهتمام بمكياج العين شيء مهم جدا، لكن إذا لم تكوني من محبيه ولا تودين أن تضعي الكثير من المكياج، فيمكنك أن تستغني عن كل مكياج العين معدا الكونسيلر؛ لأن الهالات السوداء قادرة على إفساد مظهرك بالكامل.

– الهايلايتر:

في الماضي كان الهايلايتر من عناصر المكياج التي تستخدم في السهرات بسبب اللمعان الموجود بها، لكن اليوم أصبح الهايلايتر مناسبا لجميع الأوقات، بل وعلى العكس أصبح لدى البعض ضرورة لاستخدامه لإعطاء الوجه نضارة خاصة فوق الشفاة، وعلى العظام البارزة، وفي زاوية العين الداخلية.

– أحمر الخدود:

يعتبر أحمر الخدود جزء من روتين المكياج التي لا يمكن أن تستغني عنه؛ لأنه يجعل وجهك نضرا بعيدا عن الشحوب، خاصة إذا اخترتي ألوان طبيعية مثل الزهري والخوخي.