” السوق المالية ” توافق على زيادة رأس مال مصنع الصمعاني

عادل الحربي(صدى):

وافقت هيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء، على زيادة رأس مال شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية من 11250000 ريال إلى 15 مليون ريال، وفقًا لطلب الشركة.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم منح الشركة سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يحدده مجلس إداة الشركة.

كما أشارت إلى أن الشركة ستقوم بتسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 7500003 ريال من بند ” الأرباح المبقاة “، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 1,125,000 سهم إلى 1,500,000 سهم، بزيادة قدرها 375,000 سهم.

ولفتت إلى أنه يجب ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.