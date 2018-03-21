7 أطعمة تزيد من هرمون السعادة في الجسم

نورة الشهري(صدى):

يحب معظم الناس تناول الأطعمة بصورة كبيرة، وقد لا نعلم أن هناك مجموعة ضخمة من الأطعمة تساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، وزيادة نسبة هرمون السعادة في الجسم والقضاء على التوتر والقلق الذي يزيد من الحالة النفسية السيئة.

حيث أن هناك مجموعة من الأطعمة التي تساعد على التصدي لمشكلة القلق والتوتر ويساهم في تعزيز هرمونات السعادة بصورة كبيرة والتي يأتي على رأسها الآتي:

– جوز الهند.

– الشوكولاته الداكنة.

– المياه الغازية.

– السبانخ.

– البيض.

– الطماطم.

– الكرفس.