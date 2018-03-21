وزير التعليم ينهي معاناة طالبة بـ ” رسالة واتساب “

عادل الحربي(صدى):

قام الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير التعليم، بإنهاء معاناة طالبة عبر ” الواتساب ” الخاص به، بعد أن رفضت إحدى المدارس إكمالها لفصلها الدراسي، بسبب تعثرها في الرسوم الدراسية بإحدى المدارس الأهلية بالرياض.

حيث تواصلت والدة الطالبة مع الوزير، عبر رسالة ” واتساب ” ، ليقوم ” العيسى ” بالرد عليها خلال 21 دقيقة فقط من إرسال الشكوى له، ووعدها بحل مشكلتها في أسرع وقت ممكن.

وعليه، بادر وزير التعليم بالتواصل مع مالك المدارس، الذي قدّم اعتذاره الشديد حول تصرف الإدارة برفضها انخراط الطالبة في صفوف المدرسة، في حين أصدر أوامره بعودتها إلى الدراسة على الفور.

في السياق ذاته، لاقى هذا التجاوب من وزير التعليم، ترحيبًا واستحسانًا واسعًا من أسرة الطالبة، الذين ثمنوا ما يقدمه الوزير من متابعة لشؤون الطلاب واحتياجاتهم، فضلًا عن تذليل أية صعوبات تعترض طريقهم العلمي بمدارس المملكة.