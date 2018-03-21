زراعة الخرج توقع اتفاقيات مع 4 جهات حكومية وخاصة لزراعة 20 ألف شجرة

سعيد العجل(صدى):

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج اتفاقيات مع 4 جهات حكومية وخاصة لدعم مبادرة الوزارة لزراعة 4 ملايين شجرة بحلول 2020 م لدعم وتعزيز الغطاء النباتي في المملكة.

وأوضح مدير عام الزراعة في الخرج الدكتور علي المنصور أن الاتفاقيات ستثمر بإذن الله عن زراعة 20 ألف شجرة مع مدارس التعليم العام في المحافظة، وشركة الصافي، إضافى إلى جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وشركة أراسكو .

وبين الدكتور المنصور أن الاتفاق مع مدارس التعليم العامة في المحافظة يتضمن زراعة 5 ألف شجرة في المدارس والاتفاقية مع شركة الصافي تتضمن تشجير موقع الشركة على طريق حرض بخمسة آلاف شجرة، فيما تتضمن اتفاقية جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز زراعة 5 الاف شجرة في محيط الجامعة، أما الاتفاق مع شركة أراسكو فيضتمن تشجير موقع الشركة على طريق حرض بخمسة آلاف شجرة.

وأضاف مدير عام الزراعة بمحافظة الخرج أن هذه الاتفاقيات ستسهم بمشيئة الله في تعزيز الغطاء النباتي في المحافظة الذي تأثر سلباً بممارسات خاطئة مثل الاحتطاب والرعي الجائر، وجميعها قضت على العديد من الأشجار والنباتات البرية، والوزارة تسعى إلى معالجة ذلك بزرع العديد من الأشجار المحلية في مواطنها الطبيعية، مثل السدر والطلح والغضا والعرعر و وغيرها.