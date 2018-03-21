مهرجان الجاز وسعودي كوميك كون أبرز فعاليات ” الترفيه ” بجدة

نورة الشهري(صدى):

تبدأ فعالية ” مهرجان الجاز ” ، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، يوم الخميس الموافق 22 مارس، ولمدة يومين، وتضم الفعالية خمسة من أكبر فرق الجاز في العالم، في خطوة تهدف من خلالها الهيئة العامة للترفيه، إلى تنويع المحتوى المقدم، كما تأتي فعالية ” سعودي كوميك كون ” ، التي تقام في أشهر مدن العالم، في الفترة 22-24 مارس، في ساحة بنش مارك بجدة.

كما ستقدم الهيئة، عدد من الفعاليات الأخرى، التي سنستعرض بعضًا منها:

– فعالية ” شاطئ السماء ” : في أبحر الشمالية خلال الفترة 22-24 مارس.

– فعالية ” أكشن مانيا بارك ” : تبدأ اليوم الأربعاء 21 مارس وتستمر لـ 23 يونيو، حيث تقدم الفعالية، عدد من الألعاب الشبابية الجديدة، التي تزيد من الإثارة والادرينالين لمرتاديها.

– فعالية ” 1974 ” : تُقدم لعشاق القهوة، في الفترة 23-25 مارس، بقرية ” المفتاحة ” ؛ وذلك بعد النجاح الذي حققته الفعالية، في الرياض في نوفمبر الماضي.

– فعالية ” أرض الأحلام ” : تستمر إلى 24 مارس، في الواجهة البحرية بالخبر، وتحتوي على العديد من الفعاليات الترفيهية المتنوعة.