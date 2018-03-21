بالصور.. حليمة بولند تثير الجدل بظهورها عارية في حمام سباحة
أشعلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ، مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أثارت استياء المتابعين بنشرها صوراً إعتبرها الكثيرون جريئة ولا تتناسب مع عادات بلدها.
وظهرت بولند في الصور، التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وهي داخل حوض السباحة، أثناء إستجمامها برحلتها التي تقضيها حالياً في ” موريشوس ” .
وعلى الرغم من محاولتها إخفاء تفاصيل جسدها والإكتفاء بإظهار الجزء العلوي منها فقط، إلا أنها تلقت الكثير من التعليقات التي أعربت عن إستيائها من هذه الصور وطالبتها بحذفها.
صداوي[ عدد التعليقات: 1763 ] نشر منذ 4 ساعات
يعني عندها دكتوراه في الشريعه. هذا وضعها الطبيعي وش الجديد
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3750 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا وضعها ايش الجديد😏
فهد[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يستر عليها
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8896 ] نشر منذ 30 دقيقة
طـــــيب ويــن ألبــاقـــــــي .؟.😊😊.