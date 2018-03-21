بالصور.. أمير الشمالية ‏يلتقي مدير عام السجون

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في مستهل الاستقبال بمدير عام السجون, متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه خلال الزيارة.

وأشاد سموه بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لنزلاء السجون وأسرهم، مشيداً بدور الإصلاحيات في المملكة في إعادة تهيئة النزيل ليخرج من الإصلاحية عضواً فعالاً في مجتمعه.

وقدّم اللواء الأسمري لسموه نبذة عن الخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون بالمنطقة، والبرامج التوعوية داخل الإصلاحيات معبراً عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة الحدود الشمالية والاستماع لتوجيهاته, سائلاً الله تعالى أن يمده وجميع زملائه بالعون والتوفيق للقيام بالواجبات المنوطة بهم.

