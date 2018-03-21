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بالفيديو.. ” العقاري ” يدعم المواطن 100% في حالة واحدة

بالفيديو.. ” العقاري ” يدعم المواطن 100% في حالة واحدة
علي القحطاني(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقاري حمود العصيمي، اليوم، تحمل الصندوق كامل تكاليف التمويل في حالة كان الراتب الأساسي للمواطن بدون البدلات أقل من 14 ألف ريال.

وأكد ” العصيمي ” خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” تم ” على قناة ” السعودية ” ، أن المواطن سيحصل على الدعم كامل من الصندوق بنسبة 100%، كقرض حسن دون أي أرباح.


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