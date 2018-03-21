بالفيديو.. ” العقاري ” يدعم المواطن 100% في حالة واحدة
أعلن المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقاري حمود العصيمي، اليوم، تحمل الصندوق كامل تكاليف التمويل في حالة كان الراتب الأساسي للمواطن بدون البدلات أقل من 14 ألف ريال.
وأكد ” العصيمي ” خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” تم ” على قناة ” السعودية ” ، أن المواطن سيحصل على الدعم كامل من الصندوق بنسبة 100%، كقرض حسن دون أي أرباح.
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