ساما: السماح بالشراء عبر الإنترنت لحاملي بطاقات ” مدى ” مطلع أبريل

عادل الحربي(صدى):

قرَّرت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، عن صدور قرارها المتضمن السماح للبنوك العاملة في المملكة بإتاحة خاصية خدمة الدفع والشراء عبر شبكة الإنترنت لجميع حاملي بطاقات ” مدى ” البنكية .

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن القرار يبدأ تنفيذه من مطلع شهر أبريل المقبل، بعد اكتمال الاختبارات التقنية والفنية الخاصة بالخدمة، مشيرة إلى أنه سيدعم المبادرات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، حيث سيتمكن حاملو بطاقة ” مدى ” من التسوق ودفع قيمة مشترياتهم عبر الإنترنت لدى المواقع الإلكترونية التي يفضلونها.

وأضافت : ” كما سينتج عن ذلك تمكين جميع المتاجر الإلكترونية المحلية في المملكة من قبول بطاقات ” مدى ” كوسيلة دفع أساسية ضمن خيارات الدفع المتاحة في مواقعها الإلكترونية ” .

وأعلنت أن عدد بطاقات ” مدى ” في السوق المحلي بلغ أكثر من 29 مليون بطاقة وهو ما يشكل أعلى عدد للبطاقات البنكية في المنطقة، بما سينعكس إيجاباً على معدلات النمو في مؤشرات الاقتصاد المحلي وصناعة التجارة الإلكترونية.

وجاءت خطوة تمكين خدمة الشراء عبر الإنترنت من خلال بطاقات ” مدى ” ضمن حزمة من المبادرات والمشاريع الأخرى التي تهدف إلى إثراء السوق المحلي في المملكة بمنتجات وخدمات بنكية تتواكب مع التوجهات الإقليمية والعالمية في تنمية ودعم سوق المدفوعات الإلكترونية.