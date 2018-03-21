بالصور.. أمير عسير يرأس اجتماع مجلس المنطقة

محمد بن طحيطح (صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس المنطقة اليوم، اجتماع مجلس المنطقة في دورته العادية الأولى للعام المالي 1439 / 1440هـ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.

وفي بداية الاجتماع رحب سمو أمير منطقة عسير بسمو نائبه والحضور، كما أكد سموه على الإدارات الحكومية بأهمية تفعيل دورها من خلال التنسيق الدائم بينها بما يساعد على خدمة المواطن والمقيم على حد سواء، متطلعاً سموه أن يكون هذا الاجتماع مثمراً بما يتخذه من توصيات لصالح المنطقة.

واطلع المجلس على ما تم اعتماده لبعض الجهات الخدمية بالمنطقة الممثلة في المجلس لميزانية العام الحالي 1439 / 1440هـ/، وتأتي مقدمتها المشاريع القائمة بجامعة الملك خالد وجامعة بيشة , بالإضافة إلى مشاريع أمانة منطقة عسير التي شملت صيانة وتشغيل المحطات الانتقائية للنظافة وصيانة وتشغيل مشتل الأمانة وصيانة المحطات الجيوديسية بعسير، وصيانة وتشغيل النوافير والشتلات، بالإضافة إلى سفلتة ورصف عدد من المواقع بعدد من محافظات المنطقة، وتطوير المناطق السياحية والساحلية .

كما اطلع المجلس على التكاليف الجديدة المضافة لميزانية فرع وزارة النقل والمتمثلة في استكمال العديد من ازدواجية بعض الطرق الهامة بالمنطقة .

كما ناقش المجلس الميزانية المعتمدة للشؤون الصحية بعسير للعام المالي 1439-1440 هـ ويأتي في مقدمتها مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية وإنشاء وتجهيز مركز السكري بمستشفى الملك عبدالله ببيشة ومستشفى رجال المع 200 سرير وإنشاء وتجهيز المختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم بعسير وإنشاء وتجهيز 210 مركز رعاية صحية أولية بمنطقة عسير .

وناقش المجلس مخصص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير للسنة المالية 1439-1440 هـ والمتمثلة في صيانة ونظافة المباني الدراسية وتأمين المستلزمات التعليمية واستلام العديد من المدارس التي تم الانتهاء من بنائها في العديد من محافظات ومراكز المنطقة .

كما أطلع المجلس على المشاريع المعتمدة لعام 1439 هـ للمديرية العامة للمياه بعسير حيث يتم تنفيذ شبكات الصرف الصحي لعدد من المحافظات وربطها بالخطوط الرئيسية ومحطات ضخ الصرف بعسير واعتماد العقود السنوية لعقود سقيا المنطقة ودراسة وتصميم العديد من مشاريع المياه .

أما فيما يخص كهرباء الجنوبية ( قطاع عسير ) فتم إنشاء محطة تحويل الجهد الفائق إسكان خميس مشيط وإنشاء العديد من محطات التحويل وربطها بالشبكة وتوسيع بعض المحطات بالمحافظات وإيصال الخدمة الكهربائية للتجمعات السكانية خارج النطاق العمراني .

واطلع المجلس مشاريع فرع وزارة الشؤون الإسلامية لإنشاء وترميم العديد من المساجد بمنطقة عسير ,وفيما يخص فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فيتم العمل على البنية التحتية لإسكان أبها وخميس مشيط .

كما اطلع المجلس على محضر زيارة لجنة الخدمات الصحية والمسؤولية الاجتماعية لمحافظتي النماص والحرجة والتي خرجت بتوصيات تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أطلع المجلس على زيارة لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية لمحافظة ( محايل – بارق – المجاردة ) وكذلك محافظتي بيشه وتثليث حيث كانت التوصيات تركز على الجانب الاقتصادي و السياحي لتكون عسير وجهة سياحية على مدار العام ودعم محافظاتها التهامية خلال فترة الشتاء، وذلك من خلال تعاون وتضافر جهود الجهات المعنية بما يحقق الهدف المنشود.

وفي نهاية الاجتماع وجه سموه أمير منطقة عسير الجهات الخدمية الممثلة في المجلس كافة بالعمل على تنفيذ هذه التوصيات كل فيما يخصه، مقدماً شكره للجميع .

