” البطيخ ” يدفع رجل لإشعال النار في زوجته

نيودلهي(صدى):

أقدم رجل هندي يدعى ” سارفار ” ، على قتل زوجته التي تدعى تحسين بيجوم، البالغة 42 عامًا، وذلك بإشعال النار بها بمدينة ” جولكوندا ” الهندية.

ووفقًا لما ذكرته ” بيجوم ” للشرطة الهندية، أن زوجها طلب منها أن تشتري له البطيخ، ولكنها رفضت؛ لأن الوقت قد تأخر وربما تكون الفاكهة غير متاحة، ورفضت الخروج من المنزل، ليغضب ” سارفر ” ويشتاجر مع زوجته، وقام بجلب ” الكيروسين ” وسكبه على جسدها، ثم أشعل النار بها.

ويجدر الإشارة إلى أن ” بيجوم ” تُعاني من الكثير من الحروق بنسبة 80%، حيث تعد حالتها خطيرة بالمستشفى، وذكرت الشرطة أن ” سارفر ” عان أيضًا من بعض الحروق بنسبة 10%، ملفتة الانتباه إلى أنه أنكر محاولته لقتل زوجته وادعى أنها كانت تريد الانتحار.