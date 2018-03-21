بالصور.. كاتلين جينر تصدم جمهورها بصورة تظهر تشوهات وجهها

نورة الشهري(صدى):

نشرت نجمة تليفزيون الواقع كاتلين جينر صورة على حسابها الشخصي على ” إنستجرام ” ، اعتبرها قطاع كبير من محبيها أنها صادمة.

حيث ظهرت كاتلين جينر البالغة من العمر (68 عاما)، بالصورة ببعض التشوهات الدموية في أنفها.

وقالت جينر على الصورة: ” اضطررت مؤخراً إلى إزالة بعض أضرار أشعة الشمس من أنفي “.

مع العلم أن جينر قد التقطت الصورة في غرفتها بينما ظهر في الخلفية كلبها و الـ ” lap top ” الخاص بها.

واعتبر عدد من وسائل الإعلام كاتلين جينر أنها تسير على خطى هيو جاكمان، الذى وثق معركته مع سرطان الجلد على وسائل التواصل الاجتماعي على أمل رفع الوعي.