بالصور.. كاتلين جينر تصدم جمهورها بصورة تظهر تشوهات وجهها
نشرت نجمة تليفزيون الواقع كاتلين جينر صورة على حسابها الشخصي على ” إنستجرام ” ، اعتبرها قطاع كبير من محبيها أنها صادمة.
حيث ظهرت كاتلين جينر البالغة من العمر (68 عاما)، بالصورة ببعض التشوهات الدموية في أنفها.
وقالت جينر على الصورة: ” اضطررت مؤخراً إلى إزالة بعض أضرار أشعة الشمس من أنفي “.
مع العلم أن جينر قد التقطت الصورة في غرفتها بينما ظهر في الخلفية كلبها و الـ ” lap top ” الخاص بها.
واعتبر عدد من وسائل الإعلام كاتلين جينر أنها تسير على خطى هيو جاكمان، الذى وثق معركته مع سرطان الجلد على وسائل التواصل الاجتماعي على أمل رفع الوعي.
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