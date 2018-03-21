فولكس فاجن تطلق نسخة أطلس الأكثر رياضية بـ 5 مقاعد

نيويورك(صدى):

أعلنت فولكس فاجن عن تقديم نسخة جديدة من سيارتها أطلس متعددة الاستخدامات في فعاليات معرض نيويورك للسيارات في نهاية الشهر الجاري والسيارة الجديدة ستعتمد على قاعدة البناء MQB ولكنها ستأتي بخمسة مقاعد بدلاً من سبعة.

وقال هنريش ووبكين الرئيس الاقليمي لفولكس فاجن أمريكا الشمالية أنهم كانوا في انتظار هذا الاعلان حيث أكد في العام الماضي على أن الشركة ستوفر نسخ أكثر من أطلس كما أن الشركة سجلت الاسم التجاري أطلس Allsport و and Cross Sport ولذلك فالسيارة الجديدة قد تحصل على أي اسم من الاسمين.

وتحمل السيارة المرتقبة مؤخرة شبيهة بالسيارات الكوبيه مع تصميم لسقف انسيابي متدفق والتصميم يبدو أكثر شراسة مقارنة بنسخة أطلس بسبعة مقاعد حيث تمزج بين تصميم أطلس وأرتيون. وقالت فولكس فاجن أنها سوف تستثمر 340 مليون دولار في تقديم أطلس بخمسة مقاعد و900 مليون دولار استثمرتها بالفعل في مصنع الشركة شاتانوجا لتقديم النسخة التقليدية بسبعة مقاعد. وتعتبر النسخة بخمسة مقاعد من أطلس ثالث سيارة يتم تجميعها في المصنع بجانب أطلس وباسات.