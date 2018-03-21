أبرزها حذف الرسائل وإرسال الأموال.. 5 مزايا خفية بـ ” واتساب “

نورة الشهري(صدى):

يستخدم ملايين الأشخاص في العالم تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير “واتساب ” ، ويستمتعون بما يقدمه لهم من مزايا، ولكن الكثيرون منهم لا يعرفون شيئًا عن بعض المزايا الهامة التي تتوافر بالتطبيق، ويجهلها الكثيرون.

فهناك خمس مزايا خفية لـ ” واتساب ” غير المستخدمة بشكل فعال، تتمثل فيما يلي:

1- ” يوتيوب ” : حيث يسمح آخر تحديث لـ ” واتساب ” بعرضه بكل سهولة.

2- ” ملصقات الموقع ” : حيث يمكن تخصيص صورة معينة قبل إرسالها وإضافة ملصقات على أي صور أو مقاطع فيديو، من خلال الضغط على الرمز وأيقونة ” مكتبة الصور والفيديوهات ” .

3- ” حذف الرسائل ” : حيث يمكن حذف الرسائل التي تم إرسالها.

4- ” البقاء مختفيًا ” : وذلك من خلال إيقاف ظهور البيانات الشخصية الخاصة بك من الظهور.

5- خدمة ” إرسال الأموال ” : وتلك التقنية لا تزال في طور التجربة.