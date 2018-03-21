العثور على أدمغة مجمدة منذ نصف مليار سنة

كوبنهاجن(صدى):

تمكن الدكتور جاكوب فينثر، خبير في علم الحفريات من جامعة بريستول بالدنمارك، وفريقه البحثي، من العثور على أدمغة وأنسجة عصبية لعدد 15 من أسلاف العناكب والحشرات لعصرنا الحالي، والتي يقدر عمرها بنصف مليار سنة، في جزيرة جرينلاند المتجمدة.

وأوضح خبير الحفريات، أن هذه الأدمغة والأنسجة العصبية تتنمي إلى نوع من الحيوانات المفترسة البحرية المعروفة باسم كريجماكيلا كيركيجاردي، والتي على عكس الدماغ البشري الذي يحتوي على ثلاثة أجزاء، فإن العقول هذه الحيوانات المفترسة لم يكن لديها سوى جزء واحد.

وأكد الفريق البحثي الذي عثر على تلك الأدمغة، أن: ” دماغ هذا المخلوق البحري قد يغير الطريقة التي نفكر بها في تطور الأدمغة البشرية. ” ، حيث كان يرى الخبراء أن أسلاف الفقاريات والمفصليات لديها أدمغة مكونة من ثلاثة أجزاء، ولكن دماغ تلك المخلوق أثبتت العكس.