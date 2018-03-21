حيلة غريبة يبتدعها أب لكسب حب ابنته

أبوظبي(صدى):

لجأ رجل إماراتي لطريقة غريبة لجذب ابنته التي تعيش بحضانة والدتها بعد تطليقها ، حيث استخدم السحر والشعوذة لدفعها إلى حبه وكسب قلبها .

حيث قام الأب بعمل طلاسم كتبت بالحبر الأسود وغلفها ودسها في قلادة واعطاها لابنته لترتديها دائماً في عنقها .

لكن الأم ارتابت في أمر القلادة التي ترتديها البنت بسبب شكلها الغريب، فانتزعتها منها وحاولت فتحها، لتعثر بداخلها على أوراق وطلاسم فيها كتابات غريبة، فتملكها الخوف فقررت الاتصال بالجهات الأمنية.

وإثر ذلك، واجهت الشرطة الإماراتية الأب بالتهم المنسوبة إليه، إلا أنه أنكرها، مبررًا أن ما وجد في القلادة رقية شرعية وضعها لابنته، لكن وعلى ضوء الأدلة وجهت الشرطة للأب تهمة استخدام السحر والشعوذة للتأثير على ابنته.