بالفيديو.. فيروز تعايد الأمهات بأغنية ” اللي بدو يصير “
عايدت النجمة الكبيرة فيروز ، الأمهات في عيدهن بأغنية جديدة بأسم ” اللي بدو يصير ” .
حيث فاجأت المخرجة اللبنانية ريما الرحباني بنشرها أغنية جديدة لوالدتها السيدة فيروز بمناسبة عيد الأم، وعلقت ريما على الأغنية بالتالي:
“هالغنية هيي من أحب الأغاني ع قلب إمي، من زمان كتير حابّة ينعملّا كلام.. وبما إنو ما في شي بيصير إلا بوقتو وإذا إجا وقتو. صار، وكانت من ضمن أغاني “ببالي” ، إنّما بسبب تأخر حقوق النشر، قررنا نمشي بالأسطوانة، اللي ما حبينا نأخر صدورا، بيدونا ” .
اليوم بعيد الأمهات حابة قدما هديّة لإمي يطول عمرا ويخليها فوق راسنا وتاج راسنا .
هالغنّية هيّي من أحب الأغاني ع قلب إمي، من زمان كتير حابّة ينعملّا كلام.. وبما إنّو ما في شي بيصير إلا بوقتو وإذا إجا…
Posted by Reema Rahbany on Tuesday, March 20, 2018
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