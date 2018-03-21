بالفيديو.. فيروز تعايد الأمهات بأغنية ” اللي بدو يصير “

أماني الغامدي(صدى):

عايدت النجمة الكبيرة فيروز ، الأمهات في عيدهن بأغنية جديدة بأسم ” اللي بدو يصير ” .

حيث فاجأت المخرجة اللبنانية ​ريما الرحباني​ بنشرها أغنية جديدة لوالدتها السيدة ​فيروز​ بمناسبة ​عيد الأم​، وعلقت ريما على الأغنية بالتالي:

“هالغنية هيي من أحب الأغاني ع قلب إمي، من زمان كتير حابّة ينعملّا كلام.. وبما إنو ما في شي بيصير إلا بوقتو وإذا إجا وقتو. صار، وكانت من ضمن أغاني “ببالي” ، إنّما بسبب تأخر حقوق النشر، قررنا نمشي بالأسطوانة، اللي ما حبينا نأخر صدورا، بيدونا ” .

اليوم بعيد الأمهات حابة قدما هديّة لإمي يطول عمرا ويخليها فوق راسنا وتاج راسنا .