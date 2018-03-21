” الغذاء والدواء ” تعلق استيراد منتجات لحوم الدواجن من منشأة برازيلية

عادل الحربي(صدى):

علقت الهيئة العامة للغذاء والدواء استيراد منتجات لحوم الدواجن من منشأة (BELLO ALIMENTOS LTDA) البرازيلية التي تحمل رقم الاعتماد (3409)، وسمحت بتصدير الدجاج الخام فقط.

وأوضحت الهيئة أنها اتخذت هذا الإجراء نتيجة مخالفة الحدود المسموح بها في اللائحة الفنية القياسية الخليجية المعتمدة (GSO 1016)، وكإجراء احتـرازي لحين اكتمال التحقق الوبائي على المنشأة، وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، وتفادياً لانتقال الأمراض الوبائية التي تصيب الإنسان والحيوان إلى المملكة.