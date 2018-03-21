كارول سماحة تقدم وعدا لابنتها في عيد الأم

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، صورا مجمعة برفقة ابنتها ” تالا ” ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام ” ، وذلك احتفالًا بعيد الأم الذي يصادف اليوم الـ21 من شهر مارس.

وقالت كارول على الصورة: ” ابنتي تكبر بسرعة.. أنا ممتنة لأني أقضي وقتي أشاهدك وأنا اربي فتاة ذكية ومرحة.. أعدك بأن أكون دليلك صديقك المقرب ودعمك في اأي وقت يا ملاكي “.

والجدير بالذكر أن كارول سماحة، قد تزوجت من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى وأنجبت منه تالا قبل 3 أعوام.