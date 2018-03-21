6 خطوات إلكترونية لتسجيل العلامة التجارية

عادل الحربي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، الخطوات الإلكترونية لتسجيل العلامة التجارية، والتي تتمثل في 6 خطوات، وذلك على النحو التالي:

1- تعبئة الطلب إلكترونيًا.

2- دفع رسوم تقديم الطلب عن طريق نظام ” سداد ” .

3- مراجعة الطلب وفحص العلامة خلال 7 أيام.

4- بعد قبول الطلب، يتم نشر العلامة إلكترونيًا لمدة 60 يوم ” بعد سداد رسوم النشر ” .

5- في حال عدم وجود اعتراض على العلامة، قم بسداد رسوم التسجيل.

6- استلام شهادة تسجيل العلامة التجارية إلكترونيًا وحمايتها لمدة 10 سنوات.