6 خطوات إلكترونية لتسجيل العلامة التجارية
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، الخطوات الإلكترونية لتسجيل العلامة التجارية، والتي تتمثل في 6 خطوات، وذلك على النحو التالي:
1- تعبئة الطلب إلكترونيًا.
2- دفع رسوم تقديم الطلب عن طريق نظام ” سداد ” .
3- مراجعة الطلب وفحص العلامة خلال 7 أيام.
4- بعد قبول الطلب، يتم نشر العلامة إلكترونيًا لمدة 60 يوم ” بعد سداد رسوم النشر ” .
5- في حال عدم وجود اعتراض على العلامة، قم بسداد رسوم التسجيل.
6- استلام شهادة تسجيل العلامة التجارية إلكترونيًا وحمايتها لمدة 10 سنوات.
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