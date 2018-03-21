الأهلي يطالب برفع تذاكر مواجهة الهلال
كشفت مصادر عن سعي إدارة الأهلي؛ لاستغلال لقاء الهلال الحاسم في إطار دوري المحترفين، نظرًا لجماهيريته.
وقالت المصادر إن الأهلي بصدد مخاطبة الهيئة العامة للرياضة ؛ لرفع تذاكر لقاء الهلال؛ لتبلغ 45 ريالًا، في اللقاء المقرر إقامته 7 إبريل المقبل، في إطار الجولة الـ 25 من الدوري.
يجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد سعر التذكرة لتكون 20 ريالًا لتذكرة الدرجة الموحدة.
ربي لك الحمد[ عدد التعليقات: 408 ] نشر منذ 57 دقيقة
ههههه الاهلي شغلكم الله لا يشغلنا الا بطاعته
كل يوم بطلعون شي على الاهلي هذا كله خوف والا تبون انضباطات ودفع غرامات
اقسم بالله الاهلي ماهو يومكم مشغولين بالتدريب وتجهيز للمباريات المتبقيه لديه
ربحو انفسكم شوي انتبه ترا مرض العصر السكر الكره ماهي نافعتكم
الراااااقي[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 15 دقيقة
ومعروف مين مصدر الاشاااااعه هذي
الررررراقي[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 14 دقيقة
هذا اسمه ضغط اعلامي , وبأذن الله سيجلدون بنو زعيق …