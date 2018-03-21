الأهلي يطالب برفع تذاكر مواجهة الهلال

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر عن سعي إدارة الأهلي؛ لاستغلال لقاء الهلال الحاسم في إطار دوري المحترفين، نظرًا لجماهيريته.

وقالت المصادر إن الأهلي بصدد مخاطبة الهيئة العامة للرياضة ؛ لرفع تذاكر لقاء الهلال؛ لتبلغ 45 ريالًا، في اللقاء المقرر إقامته 7 إبريل المقبل، في إطار الجولة الـ 25 من الدوري.

يجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد سعر التذكرة لتكون 20 ريالًا لتذكرة الدرجة الموحدة.