بالتزامن مع يوم الأم.. عمليات احتيال إلكترونية من الشركات ضد المستهلكين

حمود العنزي(صدى):

بالتزامن مع يوم الأم الموافق اليوم الأربعاء، تتسابق الشركات على الإعلان عن عروضها الترويجية المختلفة حيث يقبل الكثيرون على شراء هدايا لأمهاتهم تعبيراً عن امتنانهم لدورها.

وتقوم هذه الشركات باستخدام كافة السبل للوصول إلى جمهورهم المستهدف، ومن تلك الطرق إرسال الروباط الإلكترونية الخاصة بالعروض الترويجية على البريد الإلكتروني لهم أو الرسائل النصية.

من جانبه، حذَّر أخصائي تقنية المعلومات والأمن المعلوماتي، المهندس سمير بن عبدالله الجنيد، من استخدام هذه الروابط حيث إن الأمر لا يتعدى عروضاً لمنتجات مقلدة أو عمليات احتيال وتصيد إلكتروني، ناصحاً المستهليك بالدخول على موقع المتجر مباشرة عبر المتصفح أو التطبيق وتصفح العروض مباشرة، تجنباً لعمليات النصب والاحتيال.