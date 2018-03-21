بعد محاولة اغتصابها.. عارضة أزياء تلقي بنفسها من الطابق السادس

دبي(صدى):

قامت عارضة أزياء روسية، تدعى ايكاترينا ستيتسيوك، البالغة من العمر 22 عامًا، بالقفز من الطابق السادس، بغرفة أحد الفنادق في دبي؛ وذلك للهروب من رجل حاول اغتصابها وقتلها؛ لأنّها رفضت ممارسة الجنس معه.

وبالتطرق لتفاصيل الحادثة، قالت صديقة العارضة: ” لإنقاذ حياتها وكرامتها، قفزت من الطبقة السادسة، نجت بمعجزة، لكنّها كسرت عمودها الفقري، ولا تستطيع المشي أو التحرك بمفردها، وقد طمأنها الأطباء بأخبار جيدة حول عمودها الفقري وإمكان شفائها ” .

وصرحت عارضة الأزياء، أنها نجت بأعجوبة، بعدما قفزت من الطابق السادس، إلا أنها تُعاني من كسور عديدة في العمود الفقري، حيث أبلغت الشرطة وما زالت تخضع حتى الآن للتحقيقات، مشيرة إلى أن المتهم اُحتجز في المطار، أثناء محاولته الفرار من دبي.

يجدر الإشارة إلى أن الرجل التي وجهت إليه العارضة الاتهام، سيواجه نحو 15 سنة في السجن إذا أدين بالجريمة، إلا أن رجل الأعمال الأمريكي، وفقًا لما ذكرته والدة ” ايكاترينا ” ، قد تقدم بطلب ضدها، وقال أمام الشرطة في المدينة، أنها هاجمته وكان يدافع عن نفسه.