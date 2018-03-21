بالفيديو.. حسين الجسمي يرد على منتقدي غنائه المستمر لمصر

نورة الشهري(صدى):

خرج الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي​ عن صمته وردّ على الإنتقادات الكثيرة التي وجهت له بسبب غنائه المستمر لمصر .

وجاء ذلك من خلال مداخلة هاتفية له ضمن برنامج ” هنا العاصمة ” حيث قال: ” أنا أحب مصر جدا، وكما يقولون إماراتي الهوية ومصري الهوى، ولهذا أغني لمصر بصفة مستمرة، أنا أعشق مصر، وأفتخر بغنائي لها، ونفسي أهدى مليون أغنية لها ” .

وتابع : ” مصر دولة جميلة، وشعبها بسيط وقنوع وراضي، وهذا هو الغنى الذي يميزه، أنا واقعي لذلك غنيت كلمات (مساء الخير)، وأردت توجيه رسالة لكل من يحب مصر، وتعاملت مع الأغنية كأني مواطن مصري ” .