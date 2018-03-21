بيونسيه تتألق بإطلالة ذهبية كالشمس

أماني الغامدي(صدى):

تألقت النجمة العالمية ” بيونسيه ” بإطلالة ذهبية دافئة كالشمس، وأبهرت متابعيها على مواقع التواصل بهذه الإطلالة المثير والجذابة، مما جعل التعليقات تنهال عليها للتعبير عن إعجابهم بإطلالتها.

ونشرت بيونسيه، مجموعة من الصور المميزة لها وعائلتها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام ” ، وأثارت الصور جدل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

حيث ظهرت بيونسيه في الصور بفستان شفاف باللون الذهبي، واختارت تسريحة شعر مميزة لها ،وتماشت كثيرا مع إطلالتها، وكذلك الماكياج الخاص بها كان مميزة للغاية.