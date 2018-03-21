بالصور.. الإطاحة بـ 6 عمال آسيويين حولوا سكنهم لمصنع ” خمور ” بالسليل

عادل الحربي(صدى):

تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة السليل، صباح اليوم الأربعاء، من الإطاحة بـ 6 عمال من جنسية آسيوية، حولوا سكنهم إلى مصنع لإعداد الخمور وتوزيعها.

حيث قامت الدوريات الأمنية بقيادة الملازم أول خالد بن نايف آل حزيم، صباح اليوم، بمداهمة سكن العمال، وذلك بعد أن وردت إليهم معلومات تفيد بقيام عمال بصناعة الخمور داخل سكنهم.

وضبطت الدوريات الأمنية، عددًا من البراميل المعبأة بالخمور، بالإضافة لعدد من العلب الصغيرة ومجموعة من الأدوات التي تستخدم في اعداد الخمور، فيما يجرى إتلاف الخمور المضبوطة.

يشار إلى أنه قد تم إيقاف المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم.