طالب يطعن صديقه بمقص أثناء تعاطيهما الكحوليات

أبوظبي(صدى):

أقدم طالب آسيوي مقيم بالإمارات على قتل صديقه بطعنه بمقص في رقبته ، إثر نشوب مشاجرة بينهما أثناء تعاطيهما المشروبات الكحولية .

وأعلنت الشرطة الإماراتية في بيان إعلامي ، أن المتهم والمجني عليه وصديقًا ثالثًا لهما اجتمعوا في منزل المتهم بهدف تعاطي المشروبات الكحولية، لكن المجني عليه بدأ يقوم بتصرفات غريبة وصار يسألهم عن أسمائهم، كما تعمد الشجار مع صديقيه.

وقال المتهم (وهو آسيوي الجنسية) إنه طلب من صديقهما مغادرة المنزل لكن الضحية عاند، إلا أنه نجح في النهاية بإغلاق باب المنزل وترك المجني عليه خارجه ، إلا أنه عاد ودخل إلى المنزل عبر نافذة المطبخ وتشاجر معه؛ ما دفعه إلى أخذ مقص من أجل تخويف الضحية إلا أنه طعنه في رقبته فسقط أرضًا.