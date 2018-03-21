تقنية جدة تعرف منسوبيها بمخاطر الجرائم المعلوماتية

نايف السالم(صدى):

نظمت الكلية التقنية بمحافظة جدة وبالتعاون مع فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة اليوم الأربعاء فعالية : الجريمة المعلوماتية خطورتها وعقوبتها وتضمنت محاضرة توعوية قدمها المستشار صالح بن علي الربيعة من فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة إضافة الى عدد من البرامج المصاحبة وذلك ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة ؟.

وأكد المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي على ان ذلك يأتي في اطار أهمية تعريف منسوبي الكلية بالجرائم المعلوماتية لتجنيبهم أي مخاطر جراء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت واستثمار ذلك في تحقيق ثقافة إعلامية إيجابية تعرف المجتمع بالازدهار الاقتصادي والتنموي والثقافي الذي تشهده بلادنا الغالية في كل المجالات مشيرا الى ان المحاور التفاعلية للفعالية شملت العديد من الاتجاهات المعرفية عن الاعلام الحديث والتعريف بالجريمة المعلوماتية والجوانب القانونية لنظام الجرائم المعلوماتية وانواع الجرائم المعلوماتية وادوات التبليغ في الجريمة المعلوماتية والتعريف بالتطبيقات القضائية السعودية على الجريمة المعلوماتية .

وأهاب السريعي بالمتدربين الى ضرورة توخي الحذر والتدقيق عند بث أي مادة إعلامية وانعكاساتها المتوقعة واهميته القصوى في ان تكون مادة ذات محتوى إيجابي تتفق مع أسلوب حياتنا المجتمعية والذي بات واقعا في ظل الانتشار الكبير لأدوات وتطبيقات التواصل الالكتروني والانترنت وأضاف ان الكلية ومن خلال برامجها التوعية ستواصل جهودها في تنظيم الفعاليات الإعلامية التي تسهم في رفع مستوى المحتوى الإعلامي من قبل متدربي الكلية .

من جانبه استعرض المستشار بفرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة صالح بن علي الربيعة في محاضرته الجريمة المعلوماتية خطورتها وعقوبتها وقال بأن الجريمة المعلوماتية هي الوسيلة التقنية التي تستخدم في تنفيذ جريمة اصلية مشيرا الى ان الأفعال المجرمة معلوماتيا المذكورة في نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية ومنها الاعتداء على الحياة الخاصة التشهير المعين الابتزاز المعلوماتي المالي والاخلاقي والتحريض والمساهمة في الجريمة المعلوماتية والاٍرهاب المعلوماتي مشيرا الى أن أهمية التوعية بذلك وكذلك الطرق النظامية في التبليغ على هذا النوع من الجرائم وما يترتب عليها من إجراءات جزائية.

يذكر ان الفعالية تضمنت بث عدد من الأفلام التعريفية التي انتجتها هيئة الاتصالات والمعلومات والتي تشتمل على تعريفات بطرق ووسائل الجرائم المعلوماتية والوقاية منها .