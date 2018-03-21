3 خلطات سهلة لتبيض الجسم في أسبوع واحد
إن الحصول على بشرة نضرة وجذابة ومفعمة بالسحر وخالية من الشوائب يتطلب منك ان تلجأي الى خلطات الجسم التي تمنحك نتائج فعالة.
إليكِ أفضل خلطه لتبيض الجسم في اسبوع:
1- خلطة الشوفان: امزجي ملعقتين من الشوفان المطحون مع ثلاث ملاعق من العسل وملعقتين من عصير الليمون. طبقي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة ربع ثم اشطفيه بالماء الفاتر.
2- خلطة الزبادي والليمون: اخلطي ملعقة كبيرة من الزبادي مع عصير نصف ليمونة. ادهني بشرتك بالمزيج واتركيه لمدة ربع ساعة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.
3- خلطة الليمون وماء الورد: اخلطي كوب من عصير الليمون مع ملعقة من الجليسرين وملعقتين من ماء الورد. طبقي المزيج على جسمك واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7992 ] نشر منذ 2 ساعتين
اها☺😁