3 خلطات سهلة لتبيض الجسم في أسبوع واحد

متابعات(صدى):

إن الحصول على بشرة نضرة وجذابة ومفعمة بالسحر وخالية من الشوائب يتطلب منك ان تلجأي الى خلطات الجسم التي تمنحك نتائج فعالة.

إليكِ أفضل خلطه لتبيض الجسم في اسبوع:

1- خلطة الشوفان: امزجي ملعقتين من الشوفان المطحون مع ثلاث ملاعق من العسل وملعقتين من عصير الليمون. طبقي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة ربع ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

2- خلطة الزبادي والليمون: اخلطي ملعقة كبيرة من الزبادي مع عصير نصف ليمونة. ادهني بشرتك بالمزيج واتركيه لمدة ربع ساعة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

3- خلطة الليمون وماء الورد: اخلطي كوب من عصير الليمون مع ملعقة من الجليسرين وملعقتين من ماء الورد. طبقي المزيج على جسمك واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.