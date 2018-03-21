موعد إيداع الدفعة الخامسة من دعم حساب المواطن

حمود العنزي(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، عن موعد صرف الدفعة الخامسة لمستحقي الدعم من البرنامج.

وأوضح البرنامج على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أنه متبقي 19 يوم على إيداع الدفعة الخامسة والتي سيتم صرفها في الـ10 من أبريل المقبل.

كما أشار إلى أن الدفعة تشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 مارس.

يُذكر أن برنامج حساب المواطن أودع يوم الأحد 11 من الشهر الجاري، 2.2 مليار ريال تمثل الدفعة الرابعة من قيمة الدعم للمستحقين لشهر مارس الجاري، كما يستمر التقديم على الدفعة السادسة عبر الرابط التالي هنا .