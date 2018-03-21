4 أشياء تهدد أنوثتك تجنبيها

متابعات(صدى):

يُعد هرمون الاستروجين هو أهم هرمون فى جسم المرأة، ويسمى بهرمون الأنوثة والذى يفرز مع بداية الدورة الشهرية، وهو المسئول عن شكل الجسم الأنثوى والصفات الأنثوية، ويؤثر فى الخصوبة وعملية الإنجاب أيضًا.

حيث أكد الأطباء أن مخزون هذا الهرمون يرتبط بشكل وثيق بخصوبة المرأة، حيث أن عدد من التصرفات التي تقوم بها المرأة دون وعي منها أنها تؤثر على مستويات الهرمون سواء بشكل جيد أو سلبي وتضم:

1- التدخين يؤثر بالسلب على هرمون الأستروجين ويحرم السيدة من وظائفه.

2- التلوث خاصة الكيميائي يؤثر على هرمون الأستروجين.

3- تناول الوجبات السريعة يؤثر خاصة على خصوبة السيدة.

4- السيدات التي تعانى من التكيس، يكون لديهم نوع مختلف من الأستروجين، فهو يمكن أن يساعد فى نمو سرطانات، وأغلب السيدات التى تصاب بالتكيس يعانون السمنة.