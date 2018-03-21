عادات يومية خاطئة تصيبك بترهل الثدي

متابعات(صدى):

عادات عديدة تقومين بها يوميًا، تتسبب فى إصابتك بالترهلات لمنطقة الثدى، وتسيئ لإطلالتك ، لذلك نقدم إليك أبرز تلك العادات لا تغفليها وتوقفى عنها فوراً.

وتُعد أسوأ تلك العادات هى النوم على البطن، وعدم ارتداء حمالة الصدر الرياضية المصنوعة من القطن تمام بدون أي ألياف صناعية؛ حتى لا يحدث أي ارتخاء للعضلات على المدى البعيد.

كما يعتبر من أبرز الأشياء التي تسبب حدوث ترهل للثدي، هي عدم اختيار المقاس الصحيح لحمالة الصدر مما يتسبب حدوث ترهلات للثدي، لذلك يفضل بوجه عام تدليك الثدي لتنشيط الدورة الدموية وحمايتها من أي ترهلات.

بالإضافة إلى ارتداء حمالة صدر على الدوام وعدم خلعها مطلقًا حتى في المنزل أو عند النوم، وبالتالي يظل الثدي مشدودًا بقوة طيلة اليوم فيرتخي بعدها بشدة.