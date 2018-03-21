بالفيديو.. مدرسة تلقي لفظ الجلالة والآيات القرآنية في صندوق القمامة

عادل الحربي(صدى):

وثَّق أحد المواطنين، قيام أحد المدارس الشهيرة بإلقاء لافتات مكتوب عليها لفظ الجلالة، وآيات قرآنية في صندوق القمامة، خارج المدرسة.

وانتقد المواطن في مقطع الفيديو الذي نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، المدرسة التي تعلم التلاميذ القيم الإسلامية، متسائلاً عن دور المدير في إلقاء هذه اللوحات، قائلاً : ” إيش التسيب هذا ” .

من جانبهم، هاجم نشطاء مواقع التواصل، إدارة المدرسة التي قامت بهذا الفعل، مطالبين المواطن بوضع اسم المدرسة والمنطقة التي توجد بها ليتم محاسبتها.