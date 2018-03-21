سانشيز ” الكئيب ” يشعر بالوحدة في اليونايتد

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن ألكسيس سانشيز يعاني من الوحدة بين صفوف مانشستر يونايتد على الرغم من أنه الصفقة الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

ويمر سانشيز بموسم كئيب منذ انضمامه لليونايتد، حيث يأخذ اللاعب جنبًا بعيدًا عن زملاؤه في الفريق، وغالبًا ما يتناول طعامه وحيدًا ولا يتحدث إلى أحد؛ حيث يبدو أنه لا يشعر بأنه في مكانه المناسب، وفقًا لرويات البعض داخل النادي.

ويتخوف المسؤولون في اليونايتد من أن يلاقي سانشيز المصير ذاته للاعب دي ماريا الذي انتقل في صفقة ضخمة من الريال للنادي الإنجليزي ولكنه رحل بعد موسم واحد حيث لم يشعر بالراحة.

ويرى زملاء سانشيز أنه يقدم أداء جيد في التدريبات إلا أنه لا يستطيع ترجمة ذلك في الملعب؛ حيث لم يسجل حتى الأن سوى هدف واحد في 10 مباريات.