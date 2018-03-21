46 وظيفة شاغرة بمركز ” أرامكو ” الطبي في عدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

يوفر مركز ” جونز هوبكنز أرامكو ” للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، للعمل بفروع المركز، في كلٍّ من: ” الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق ” .

وأوضح المركز، أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، طبقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– طبيب جراحة أطفال.

– طبيب عام.

– طبيب القلب غير الغازية (وظيفتين).

– طبيب التخدير (عدد 3 وظائف).

– أخصائي أمراض الدم.

– طبيب جراحة (عدد 3 وظائف).

– أخصائي الأذن والأنف والحنجرة.

– طبيب عيادات (عدد 3 وظائف).

– طبيب العيون (وظيفتين).

– فني بنك العيون المتقدم.

– أخصائي أمراض الكلى (وظيفتين).

– أخصائي طب الطوارئ (عدد 3 وظائف).

– أخصائي طب الأسرة (عدد 4 وظائف).

– طبيب طوارئ (عدد 4 وظائف).

– مسجل قسم الأورام.

– طبيب الطب الباطني.

– أخصائي أشعة (وظيفتين).

– أخصائي الحساسية/ علم المناعة بالغين.

– فني العيون.

– أخصائي أمراض النساء والولادة.

– أخصائي سمعيات سريرية.

– طبيب جراحة العظام.

– طبيب جراحة عامة.

– طبيب جراحة العظام العامة.

– أخصائي أمراض الرئة.

– أخصائي علم الأمراض.

– طبيب المرضى الداخلين (وظيفتين).

وبيَن ” أرامكو ” الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 20 مارس 2018م، لافتًا لإمكانية التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي: هنا .