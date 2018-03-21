46 وظيفة شاغرة بمركز ” أرامكو ” الطبي في عدة مدن
يوفر مركز ” جونز هوبكنز أرامكو ” للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، للعمل بفروع المركز، في كلٍّ من: ” الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق ” .
وأوضح المركز، أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، طبقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– طبيب جراحة أطفال.
– طبيب عام.
– طبيب القلب غير الغازية (وظيفتين).
– طبيب التخدير (عدد 3 وظائف).
– أخصائي أمراض الدم.
– طبيب جراحة (عدد 3 وظائف).
– أخصائي الأذن والأنف والحنجرة.
– طبيب عيادات (عدد 3 وظائف).
– طبيب العيون (وظيفتين).
– فني بنك العيون المتقدم.
– أخصائي أمراض الكلى (وظيفتين).
– أخصائي طب الطوارئ (عدد 3 وظائف).
– أخصائي طب الأسرة (عدد 4 وظائف).
– طبيب طوارئ (عدد 4 وظائف).
– مسجل قسم الأورام.
– طبيب الطب الباطني.
– أخصائي أشعة (وظيفتين).
– أخصائي الحساسية/ علم المناعة بالغين.
– فني العيون.
– أخصائي أمراض النساء والولادة.
– أخصائي سمعيات سريرية.
– طبيب جراحة العظام.
– طبيب جراحة عامة.
– طبيب جراحة العظام العامة.
– أخصائي أمراض الرئة.
– أخصائي علم الأمراض.
– طبيب المرضى الداخلين (وظيفتين).
وبيَن ” أرامكو ” الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 20 مارس 2018م، لافتًا لإمكانية التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي: هنا .
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