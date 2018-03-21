حالات تجبرك على إجهاض الجنين فورا

متابعات(صدى):

عرض مجموعة من الأطباء، نماذج من الأجنة المشوهة والتوائم الملتصقة، مؤكدين أن هذه الحالات أصبحت نادرة وذلك بسبب التقدم العلمي وتقدم الطب.

كما استعرض الأطباء العديد من الحالات التي يستوجب الجنين إجهاضها في الشهر الثالث أو الرابع من الحمل، حيث توضح التحاليل وجود تشوهات بالطفل الذي يجعله لن يعيش بصحة سليمة.

وأشاروا إلى أن اكتشاف الطبيب للجنين بأنه معاق أو مشوهة لابد من إجهاض هذا الحمل وعدم اكتماله أبدًا، أما عن الأسباب التي تسبب أطفالاً مشوهين كالأجنة المعروضة في المتحف؛ فذلك بسبب التكوين ويكون أحيانا من عند الله وأحيانًا يكون بسبب أدوية تناولتها الحامل أثناء الحمل.