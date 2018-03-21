هدف: أكثر من 10 آلاف مواطن ومواطنة سجلوا في ” العمل الحر “

عادل الحربي(صدى):

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، أن هناك 10389 مواطنًا ومواطنة سجلوا في بوابة ” العمل الحر ” ، وذلك خلال 5 أشهر.

وأكد ” هدف ” عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه تم إصدار وثيقة العمل الحر لـ 4992 ممارسًا وممارسة للعمل الحر، فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج ” دعم العمل الحر ” ، 433 من ممارسي العمل الحر من الذين استوفوا ضوابط الدعم.

ويهدف برنامج دعم العمل الحر، إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر، وذلك بمساهمة ” هدف ” بدفع نسبة من قيمة اشتراك التأمينات الاجتماعية نيابة عن ممارس العمل الحر المشترك في البرنامج.

وأشار ” هدف ” إلى أن شروط الحصول على الدعم هي: التسجيل عبر البوابة التالية: هنا والحصول على وثيقة العمل الحر، وألا يقل عمر المستفيد عن 10 سنة، بالإضافة إلى ألا يكون المستفيد على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص.