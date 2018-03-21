الحقيقة وراء رحيل خربين للعين الإماراتي

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن حقيقة رحيل اللاعب السوري عمر خربين عن صفوف الهلال؛ والانتقال إلى العين الإماراتي.

وقالت المصادر، إن أمر رحيل ” خربين ” مجرد شائعات؛ تستهدف إثارة الفوضى والتخبط في الفريق قبيل مواجهة آسيوية هامة، وفي ظل المنافسة على صدارة الدوري.

وأوضحت المصادر، أنه تم العرض مسبقًا على ” خربين ” الانضمام للعين؛ إلا أنه رفض عندما كان يلعب بصفوف الظفرة الإماراتي في موسم 2016.

وانتشرت الأنباء الأيام الماضية حول سعي ” خربين ” للانضمام إلى العين الإماراتي وكسر تعاقده مع الهلال.