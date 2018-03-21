نهاية مأساوية لسيدة استغلت غياب زوجها لإقامة علاقة مع عشيقها

القاهرة(صدى):

لقيت زوجة مصرية مصير مأساوي، حيث أقدم عشيقها على قتلها عقب إقامة علاقة محرمة معها أمام صديقه وسرقة مصوغاتها الذهبية وإلقاء جثتها في الترعة بإحدى محافظات مصر.

وتعود التفاصيل عندما استغلت الزوجة الضحية غياب زوجها وسفره إلى دولة الكويت وتعرفت على أحد شباب القرية ، وأقاما معاً علاقة محرمة حيث كانت تذهب إليه للمكان الذي يٌريده أو يأتي هو لمنزلها لممارسة الرزيلة.

وكانت الزوجة تخبر زوجها الذي أتى في أجازة من عمله بالكويت ، أنها ذاهبة إلى صديقتها لتقابل عشيقها وفي إحدى المرات دبر لها العاشق فخا وقرر أن يستغلها فاتفق مع أحد أصدقائه على الزوجة ليقررا استدراجها ليقيما معها علاقة محرمة، وبالفعل ذهبت إليه الزوجة فى المكان والموعد المتفق عليه لترفض ممارسة الرذيلة معه فى حضور صديقه إلا أنهما أجبراها على ذلك ثم استوليا على مصوغاتها الذهبية ومبلغ 5 آلاف جنيهًا مصريًا كان بحوزتها.

وقاما بالإعتداء عليها بقطعة حديدية على رأسها لتلفظ على أثرها أنفاسها الأخيرة، ثم قاما بإلقاء جثتها في المياه وبعد مرور عدة أيام تم انتشال الجثة .

وتم إبلاغ الزوج بالعثور على زوجته قتيله عقب تقديمه بلاغ باختفائها ، فاتهم أحد شباب القرية مؤكدا انه علم أن بينه وبين زوجته عرقى غير مشروعة ، وتم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الجريمة بمساعدة صديقه ، وتم تقديمهما للمحاكمة .