” الشورى ” يوافق على تعديلات الحكومة بشأن إجراءات قضايا الأحداث

عادل الحربي(صدى):

وافق مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، على التعديلات التي أجرتها الحكومة على نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث الصادر بشأنه قرار المجلس.

كما وافق في جلسته المنعقدة اليوم، على مشروع نظام المنافسة المعدل المعاد إلى مجلس الشورى وفقاً للمادة (١٧) من نظام المجلس، حيث تشمل التعديلات جوانب صياغية ونظامية على مشروع النظام المعدل.

كما أعلن المجلس موافقته على إضافة فقرتين فرعيتين إلى المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢١/٤/١٧.